Capiamoci subito, inutile perché delle cause scatenanti condizioni meteo climatiche come quelle registrate a luglio ne abbiamo parlato anche recentemente.

C’è un altro motivo però per cui sarebbe inutile cercare le cause di un meteo così estremo, ovvero il fatto che a darci le risposte che stiamo cercando dovrebbero essere gli esperti del settore. Per esperti del settore intendiamo ovviamente i climatologi, ovvero coloro che dovrebbero avere sottomano tutti i dati sensibili degli ultimi decenni.

Noi la nostra idea ce la siamo fatta, un’idea che non può prescindere da considerazioni di varia natura… In primis considerazioni legate al riscaldamento globale e ai conseguenti cambiamenti climatici, poi verrebbe tutto il resto.

L’altro motivo per cui è inutile in questo momento cercare le cause di un meteo così estremo è che quel che è stato è stato, non possiamo tornare indietro e non possiamo avere la pretesa di cancellare una situazione meteo climatica sicuramente eccezionale. Quando parliamo di meteo eccezionale non ci stiamo riferendo solamente al caldo atroce, stiamo facendo riferimento a tutto il pacchetto quindi anche agli incredibili temporali che si sono abbattuti in diverse zone del Nord Italia.

Un pacchetto che sicuramente non avremmo voluto scartare, un pacchetto che ci è stato consegnato senza che nessuno lo avesse ordinato. Però siamo stati costretti a tenercelo, piaccia o non piaccia lo abbiamo scartato è quello che abbiamo trovato dentro appunto non ci è per niente piaciuto.

Inutile cercare le cause di un meteo così estremo, in questo momento dobbiamo semplicemente prendere atto del fatto che luglio 2023 passerà alla storia sia per quanto riguarda il caldo sia per quanto riguarda i temporali.