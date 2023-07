Questo non vuol essere un articolo orientato alle proiezioni mensili, le proiezioni meteo climatiche inerenti il mese di agosto le abbiamo già ampiamente trattate in precedenza.

Piuttosto vuole essere un approfondimento circa le novità emerse nelle ultime ore riguardanti il possibile scenario meteorologico della prima settimana di agosto. Riteniamo sia importante affrontare l’argomento perché i vari centri di calcolo internazionali stanno cambiando le carte in tavola, un cambiamento che sinceramente non ci aspettavamo.

Infatti fino a qualche ora fa confermavano una prima settimana più fresca o comunque decisamente più gradevole (termicamente parlando) rispetto a quello che abbiamo vissuto per gran parte del mese di luglio.

Le ultimissime emissioni modellistiche al contrario ci dicono che la prima settimana di agosto potrebbe essere molto più altalenante. In che senso? Nel senso che potrebbero esserci degli sbalzi termici imponenti, infatti potrebbe dapprima ripresentarsi il caldo africano (anche se meno violento) poi potrebbero subentrare nuovamente correnti d’aria fresca oceanica con conseguente diminuzione delle temperature e locale instabilità atmosferica.

Uno scenario altalenante innescato da una zona di bassa pressione che dovrebbe posizionarsi vicino alla Gran Bretagna, da lì le ondulazioni cicloniche potrebbero risultare un po’ più sbilanciate verso est facendo si appunto che l’aria fresca sia in grado di raggiungere più facilmente le nostre regioni.

Ovviamente si tratta di ipotesi che andranno confermate nel corso dei prossimi giorni, ovviamente si tratta di uno scenario evolutivo che comunque avrà necessità di essere rivisto perché sicuramente proporrà delle variazioni al tema che in questo momento non siamo ancora in grado di inquadrare a dovere.