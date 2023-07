Non abbiamo la presunzione di poter affermare che il clima è cambiato o sta cambiando, non possiamo avere tale presunzione perché spetta agli esperti del settore poter decretare o meno quello che pensano un po’ tutti. Dal canto nostro però possiamo sicuramente affermare che le condizioni meteo climatiche del Mediterraneo non sono più quelle di una volta.

Le ondate di caldo sono sempre più violente, d’altronde il mese di luglio dovrebbe averci insegnato qualcosa. Non ci si può nascondere dietro un dito, non si farebbe un buon lavoro. Dobbiamo per forza di cose prendere atto del fatto che il caldo atroce è stato capace di portarci verso vette termiche inesplorate.

Ciò che preoccupa maggiormente è che ogni anno è sempre peggio, ogni anno si parla dell’estate più calda di sempre ma poi puntualmente l’anno successivo accadere qualcosa di più grave.

Un altro elemento che ci dovrebbe far riflettere è l’eccessivo riscaldamento delle acque superficiali dei nostri mari, anzi diciamo di tutto il bacino del Mediterraneo. Avrete sentito infatti che le temperature superficiali hanno nuovamente raggiunto valori tropicali, con punte persino di 30 °C in alcuni settori meridionali.

Parliamo di temperature assurde, parliamo di una situazione termica che non ci lascia per nulla tranquilli in vista del prossimo autunno. Ricordiamoci infatti che certi fenomeni atmosferici, ad esempio i temibili cicloni mediterranei (paragonabili in tutto e per tutto agli uragani atlantici) potrebbero palesarsi da un momento all’altro.

Che questa sia una nuova era climatica o meno ci interessa relativamente, i cambiamenti rispetto al passato sono innegabili è sotto gli occhi di tutti se poi non si vuole accettare la realtà beh non sappiamo onestamente che farci.