Ovviamente stiamo parlando del caldo record che sta attanagliando diverse zone d’Italia, ovviamente stiamo parlando di condizioni meteo climatiche che hanno connotati realmente eccezionali.

Nelle scorse ore sono stati superati 47 °C in alcune località di Sardegna e Sicilia, quindi quando vi dicevamo che i termometri si sarebbero avvicinati pericolosamente alla fatidica soglia dei 50 °C non scherzavamo affatto. Tutto finito? No, neanche per idea, l’incubo meteo di questo incredibile luglio 2023 proseguirà.

A cavallo tra il weekend della prima parte della prossima settimana un nuovo ruggito dell’anticiclone africano si abbatterà sempre sulle stesse zone, ovvero nelle due isole maggiori e su gran parte del centro-sud Italia. Le regioni settentrionali, al contrario, potranno usufruire dell’apporto rinfrescante proveniente dal nord Atlantico, purtroppo però questo apporto come stiamo vedendo provoca un instabilità atmosferica particolarmente violenta.

Per quanto riguarda le altre regioni ancora una volta dovranno essere messi in preventivo valori termici incredibilmente alti, diciamo che molto probabilmente si raggiungeranno i picchi delle scorse ore.

Quanto durerà? Probabilmente sino a martedì-mercoledì, dopodiché la situazione dovrebbe gradualmente cambiare quando ormai saremo già a fine mese. Pertanto possiamo confermarvi quello che era emerso diversi giorni fa osservando i vari modelli previsionali, ovvero un cambiamento significativo entro fine mese.

Cambiamento del quale ci occuperemo nei dettagli con ulteriori approfondimenti, d’altronde non potrebbe essere altrimenti perché il calo termico che si prospetta sarà realmente in virtù del fatto che si arriverà da quella che a questo punto possiamo definire la peggiore ondata di calore degli ultimi anni.