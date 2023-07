Speriamo che agosto 2023 possa essere un mese totalmente diverso dal suo predecessore, ovvero da quello che è a tutti gli effetti è stato un luglio dalle condizioni meteo climatiche letteralmente eccezionali.

Eccezionali per il caldo su tre quarti d’Italia, eccezionali per l’instabilità nelle regioni settentrionali. Inutile nascondersi dietro un dito, lo abbiamo detto ma ci teniamo a ripeterlo infinite volte: quanto vissuto finora mensilmente non lo si può considerare normale. Se poi vogliamo a tutti i costi mascherare la verità è un altro paio di maniche.

Non è però questa la sede per trattare il bilancio di luglio, questa la sede dove vogliamo in qualche modo esorcizzare l’andamento meteo climatico del prossimo mese. Un mese che, lo sappiamo fin troppo bene, negli ultimi decenni spesso e volentieri è stato segnato pesantemente dalla presenza dell’anticiclone africano.

Ultimamente, in diversi approfondimenti, abbiamo evidenziato come la struttura anticiclonica subtropicale raggiunga il clou proprio ad agosto e in tal senso il record di temperatura che si stanno ancora registrando sul Nordafrica non ci lasciano per niente tranquilli.

Per questo motivo vi diciamo che speriamo in un agosto più clemente, magari anche normale ma visto l’andazzo ci si accontenterebbe anche della clemenza. La normalità forse di questi tempi è chiedere troppo, la normalità di questi tempi molto probabilmente è tutt’altra storia o comunque non è la normalità che eravamo abituati a commentare prima degli anni 2000.

La nostra sensazione comunque è che il prossimo mese possa riservarci piacevoli sorprese, magari ci saranno delle giornate molto calde ma rispetto alle proiezioni avanzate qualche settimana fa sembrano profilarsi all’orizzonte interessanti novità evolutive che potrebbero consegnarci un mese di agosto “normale”.

Quindi, in definitiva, speriamo che il meteo di agosto riesca veramente a salvarsi. Se così fosse sarebbe sicuramente una conquista non indifferente.