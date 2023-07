Dubitiamo che in questi giorni ci sia qualcuno contento delle condizioni meteo climatiche che stanno letteralmente attanagliando l’Italia. Dubitiamo che in questi giorni ci sia qualcuno realmente contento del caldo esagerato che non ci consente di respirare. Poi per carità, tutto può essere, però trovare refrigerio in queste situazioni è veramente complicato.

Per trovare refrigerio si deve rimanere in casa, ma rimanere in casa significa avere comunque i climatizzatori altrimenti per certi versi sarebbe meglio addirittura rimanere all’aria aperta.

Ovviamente stiamo parlando di eccessi meteo che non portano da nessuna parte, un conto è sperare che l’estate sia bella, soleggiata, che ci permetta di passare le vacanze in allegria e spensieratezza, un altro conto è sperare che faccia caldo di questo tipo perché non è assolutamente qualcosa di normale.

Stiamo parlando di un eccesso meteo preoccupante, stiamo parlando di un eccesso meteo che prima o poi si pagherà a caro prezzo. Ricordatevi infatti che tutti gli eccessi meteo prima o poi si pagano, giorno più giorno meno accadrà prima o poi.

Cosa potrebbe succedere lo possiamo immaginare, però un conto è immaginarlo un altro paio di maniche è vivere determinate situazioni. Sappiamo fin troppo bene infatti che quando si ha a che fare con fenomeni atmosferici di un certo tipo beh, sarebbe meglio scansarli o comunque mettersi al riparo il più in fretta possibile.

A preoccuparci maggiormente, lo diciamo da qualche tempo, è l’autunno. Sì, perché se anche agosto dovesse confermare questo trend africano si arriverebbe a settembre o magari ottobre con un Mediterraneo letteralmente infuocato. Provate quindi immaginare che cosa potrebbe succedere se dovesse arrivare qualche intensa perturbazione atlantica…

Forse avrete capito, forse non c’è neanche bisogno che vi si dica che cosa potrebbe accadere. Quindi speriamo che questi eccessi meteo finiscano il prima possibile altrimenti saranno davvero dolori.