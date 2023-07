Allora, l’argomento principale di questi giorni è rappresentato senz’altro dall’imminente cambiamento delle condizioni meteo climatiche. Un cambiamento che a più riprese abbiamo definito una vera e propria svolta perché si passerà da temperature assurdamente elevate a temperature finalmente consone al periodo.

La rinfrescata sta per colpirci pesantemente, rinfrescata sarà sicuramente apprezzata da milioni di italiani ancorché accompagnata da un incremento della ventilazione occidentale che in qualche caso potrebbe dare anche fastidio. Ricordiamoci infatti che siamo nel pieno dell’estate e che la ventilazione sostenuta potrebbe alimentare pericolosi incendi.

Al di là di tutte queste considerazioni ciò che in tanti vi state domandando è se questo ribaltone rappresenterà la via di uscita dal tunnel del meteo estremo. Meteo estremo inteso chiaramente come caldo africano esagerato ma anche meteo estremo inteso come temporali devastanti.

Beh, la risposta a questa domanda purtroppo non la possiamo dare nel senso che abbiamo davanti a noi tutto il mese di agosto ricordiamoci che stiamo parlando di un mese durante il quale l’anticiclone africano raggiunge picchi di maturità esagerato. Possiamo però dirvi che l’inizio del prossimo mese sarà in qualche modo confortante perché il caldo non dovrebbe raggiungere quei livelli.

Diciamo che si intravedono interessantissime novità per la prima decade di agosto, ricordiamoci che alcune proiezioni suggerivano una prima metà mensile letteralmente rovente… Bene, se la prima decade dovesse scappare via all’insegna della normalità forse forse riusciremo a scongiurare il peggio.

Chissà, forse forse agosto sarà in grado di portarci un tipo di tempo differente ma soprattutto sarà in grado di consegnarci un’estate almeno cattiva di quella che abbiamo vissuto fino a questo momento.