Il mese di luglio non è certo iniziato sotto i migliori auspici… Le condizioni meteo climatiche infatti hanno voltato pagina, proponendoci un consolidamento dell’anticiclone africano eccezion fatta per le regioni settentrionali dove invece i temporali hanno continuato a causare locali disagi.

Il cammino mensile in realtà sembra essere già scritto: caldo a oltranza. Non caldo qualsiasi, come avevamo previsto fin dal lontano mese di aprile luglio e agosto sarebbero stati probabilmente due mesi roventi.

Potevamo spingerci in là con le proiezioni perché avevamo ben chiaro il quadro circolatorio emisferico, un quadro evidentemente condizionato dalle dinamiche atmosferiche che si erano verificate nei mesi precedenti in modo particolare a cavallo tra la fine dell’inverno l’inizio della primavera.

Dinamiche che continuano a darci preziosi suggerimenti su quello che potrebbe essere anche l’andamento di agosto. Detto che si intravedono già le prime proiezioni stagionali, ovviamente stilate dagli autorevoli centri di calcolo internazionali, la nostra idea è sempre la stessa ovvero che il caldo potrebbe essere assolutamente esagerato.

Che tipo di caldo? Beh, se parliamo di caldo esagerato avrete già capito che stiamo parlando del caldo africano. Ovvio, come sempre scriviamo non abbiamo la sfera di cristallo quindi non possiamo sapere quali saranno le temperature da qui a un mese, però possiamo dirvi che probabilmente non avrà nulla da invidiare come andamento termico al mese di luglio.

Detto quindi che luglio potrebbe far cadere record di temperatura, lo scenario che ci troviamo davanti a noi non è per nulla simpatico. Anzi, possiamo affermare tranquillamente che si tratterà di uno scenario meteo climatico assolutamente antipatico, se preferite insopportabile, infatti in quel periodo il caldo afoso potrebbe essere anche peggiore di quello che ci sta per raggiungere.

Insomma, tirando le somme si prospettano due mesi (luglio e agosto) decisamente caldi per non dire caldissimi per non dire roventi per non dire insopportabili.