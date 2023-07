Il mese di Luglio è alle porte e con esso la fase più intensa dell’estate. È quindi naturale chiedersi quale sarà l’andamento meteo climatico del mese, un andamento che potrebbe riservare sorprese significative.

Abbiamo precedentemente discusso delle previsioni modellistiche stagionali e abbiamo espresso le nostre opinioni basate su attente valutazioni di specifici pattern climatici. Unendo queste due analisi, siamo giunti ad una conclusione: Luglio potrebbe portare con sé notevoli cambiamenti meteorologici.

La Prima Decade di Luglio

Il primo grande cambiamento si verificherà durante la prima decade del mese. Infatti, il fresco che stiamo attualmente sperimentando sarà presto spazzato via da un’ondata di calore che potrebbe raggiungere livelli eccezionali. Guardando le previsioni termiche, siamo costretti a sottolineare l’importanza di essere preparati, poiché le temperature massime potrebbero raggiungere valori estremamente alti.

La Durata dell’Ondata di Calore

Il nostro focus è ora sulla durata di questa intensa ondata di calore. Secondo alcune stime autorevoli dei centri di calcolo internazionali, questa potrebbe durare per più di una settimana. Una settimana di calore estremo, una settimana di caldo soffocante che non è salutare.

Il Meteo a Metà Mese

L’Anticiclone Africano

Si prevede che l’anticiclone africano ci accompagnerà fino a metà mese, dopodiché potremmo assistere a un rapido deterioramento del tempo a causa dell’arrivo di aria fresca atlantica. Bisogna fare attenzione, perché se dovesse verificarsi un cambiamento del genere, con l’eccesso di calore precedente, potrebbero scatenarsi fenomeni meteorologici estremamente violenti.

Un Breve Intermezzo Rinfrescante

Questo potrebbe essere solo un breve intermezzo rinfrescante, potenzialmente devastante, perché poi, durante l’ultima decade di Luglio, potrebbe abbattersi nuovamente un’ondata di calore intensa.

In conclusione, Luglio potrebbe seguire il percorso evolutivo che abbiamo ipotizzato e che, se ci seguite quotidianamente, dovreste conoscere meglio di noi. In ogni caso, è importante essere preparati per eventuali cambiamenti drastici del meteo.

Quindi, mentre ci avviciniamo a Luglio, è importante tenere d’occhio le previsioni meteo e prepararsi per eventuali cambiamenti climatici significativi.