In un mese di luglio che passerà molto probabilmente alla storia per le pessime condizioni meteo climatiche che ci stanno investendo finalmente emerge qualche buona notizia.

Di cosa si tratta? Beh, sicuramente della svolta che dovrebbe gradualmente affermarsi nel corso degli ultimi giorni del mese. Una svolta, possiamo dirlo, attesa un po’ da tutti perché della calura africana non se ne può davvero più. Avremmo sicuramente sopportato qualche giorno di caldo estremo ma qui si sta parlando praticamente di un intero mese in compagnia di un anticiclone africano letteralmente scatenato.

Quindi sperare in un abbassamento delle temperature è assolutamente normale, quindi sperare in un abbassamento delle temperature è sicuramente da considerarsi una buona notizia.

Però vi sono delle notizie ancora più incoraggianti se volgiamo lo sguardo verso la prima settimana di agosto, infatti un po’ tutti i centri di calcolo internazionali ci dicono che la svolta di fine mese potrebbe avere importanti ripercussioni anche sulle condizioni meteorologiche della prima settimana di agosto.

Quali ripercussioni? Beh, parliamo di normalità meteo climatica perché le temperature si dovrebbero effettivamente riportare in linea con le medie stagionali. Vi sembra poco? A noi no, considerando che anche il prossimo mese potrebbe essere seriamente a rischio ondate di caldo estremo.

Tenete conto che l’anticiclone africano rimarrà molto vicino alle nostre regioni, per cui basterebbe un nonnulla per sbattercelo nuovamente addosso con tutte le conseguenze del caso. Speriamo ovviamente non sia così, speriamo piuttosto che agosto 2023 possa proporci scenari ben più clementi.