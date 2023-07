Partiamo dal presupposto che le condizioni meteo climatiche continueranno ad essere più o meno le stesse anche per tutta questa settimana e l’inizio della prossima.

Cosa significa? Mah, non è che ci sia molto da aggiungere rispetto a quanto stiamo scrivendo ripetutamente negli innumerevoli approfondimenti quotidiani che vi proponiamo… La sola cosa che possiamo aggiungere riguarda chiaramente le temperature, perché stanno per raggiungere molto probabilmente valori record e perché nel corso del prossimo weekend si potrebbe addirittura fare peggio o comunque eguagliare i picchi di questo inizio di settimana.

L’anticiclone africano, infatti, non sembra avere la minima intenzione di abbandonare il Mediterraneo eppure finalmente i modelli di previsione ci dicono che la data del cambiamento dovrebbe essere quella: ultimi giorni di luglio.

Una data che avevamo già identificato tempo fa, però col passare dei giorni era stata via via procrastinata in avanti quindi permetteteci di dirvi che avevamo iniziato a nutrire qualche dubbio. Invece no, sembra proprio che l’aria fresca a Nord delle Alpi sia in grado finalmente di raggiungere un po’ tutte le nostre regioni.

Prima quelle settentrionali, dove anche nei prossimi giorni continueranno a verificarsi temporali particolarmente violenti, poi sarà la volta del centro-sud delle due isole maggiori. Molto probabilmente si tratterà di un ritorno alla normalità termica ma viste le assurde temperature di questi giorni sarà comunque una grande conquista.

Attenzione, perché poi il problema potrebbe scaturire dai contrasti termici responsabili di violenti fenomeni atmosferici quali temporali, nubifragi, trombe d’aria, grandinate. Fenomeni che dovremmo mettere in preventivo perché fine mese potrebbe essere davvero una fase meteorologica turbolenta.