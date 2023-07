Caldo e temporali, un Paradosso ‍solo apparente

Le condizioni meteo che hanno dominato a lungo nei giorni scorsi sembrano ⁢contraddire ‍la logica climatica. Mentre da un lato dominava un ⁤caldo intenso, dall’altro‍ si osservavano temporali di potenza inaudita. Questo ⁤fenomeno, apparentemente paradossale, è in realtà alimentato dal ‌caldo⁢ umido che‌ favorisce ‍la formazione di nubi temporalesche, alimentandole dal basso e favorendo fenomeni violenti.

Il Fenomeno‌ dei Temporali Estivi

Il ​Caso del ⁢Nord Italia

Questo fenomeno ⁣è ‌stato ‌osservato‍ in diverse aree del‌ Nord Italia, in particolare​ nelle regioni delle Alpi e delle Prealpi. ‌Durante le ore più calde della giornata, si formano nubi temporalesche che possono portare a precipitazioni localmente‍ violente.

Tipi di Precipitazioni Violente

Con “precipitazioni ⁢violente” ci‌ riferiamo a fenomeni come nubifragi, raffiche di vento e ⁣persino trombe d’aria, oltre a devastanti grandinate. Questi⁤ fenomeni sono sempre più frequenti in Estate e con il clima sempre più caldo assumono quindi intensità sempre più forte e con conseguenti danni.

Le Cause del Fenomeno

Contrasti Termici e Energia Termica

Basta davvero uno sbuffo d’aria più fresca, dopo giornate di canicola, per causare contrasti termici che generano questi​ fenomeni atmosferici. Dobbiamo ‍prestare particolare attenzione, poiché ⁣l’energia in gioco è notevole. Questa energia⁤ termica si è peraltro accumulata anche nei ⁢mari che circondano l’Italia. Ne dobbiamo tener conto anche in vista del possibile peggioramento della prossima settimana.

Temperature​ Superficiali del Mediterraneo

Le temperature superficiali del‍ Mediterraneo stanno⁤ raggiungendo livelli ‍quasi tropicali, condizione che non è ‍benefica né⁢ per ⁤i nostri mari né per l’atmosfera. Questa ⁢situazione⁤ particolare, qualora dovesse mantenersi e accentuarsi, potrebbe avere⁢ conseguenze nelle ‍prossime settimane e soprattutto durante i mesi ⁤autunnali. Ricordiamo che il calore marino eccessivo alimenta le situazioni di maltempo autunnale, favorendo anche la formazione dei cicloni tropicali mediterranei, i cosiddetti TLC, che stanno diventando sempre più frequenti anche nel periodo invernale.