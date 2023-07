Caldo da un lato, temporali dall’altro… Sembra paradossale, su alcune regioni le condizioni meteo climatiche tutto lasciano presagire tranne instabilità atmosferica. Invece no, invece su alcune regioni proprio il caldo umido non fa altro che fornire carburante per lo sviluppo di nubi temporalesche.

Sta accadendo da giorni in varie zone del Nord Italia, soprattutto su Alpi e Prealpi dove nel corso delle ore più calde della giornata si formano minacciose nubi temporalesche foriere di precipitazioni localmente violente.

Per precipitazioni violente intendiamo nubifragi, colpi di vento o addirittura vere e proprie trombe d’aria, poi ovviamente anche le devastanti grandinate. Fenomeni che, lo ripetiamo, in questo momento sembrano un miraggio su tre quarti d’Italia ma che nel corso degli ultimi giorni di luglio potrebbero estendersi pericolosamente verso sud.

Sì, perché la rinfrescata dovrebbe esserci quindi è facile ipotizzare contrasti termici capaci di generare questo tipo di fenomeni atmosferici. Purtroppo dovremo stare molto attenti perché, ci spiace ripetere, l’energia in gioco sarà enorme. Stiamo parlando di energia termica che si sta accumulando nei mari circostanti l’Italia.

Tenete conto che le temperature superficiali del Mediterraneo stanno raggiungendo valori letteralmente tropicali, valori che ahi noi non fanno assolutamente bene né ai nostri mari né tantomeno all’atmosfera.

Si tratta di una condizione particolare che presumibilmente pagheremo (speriamo non a caro prezzo) nel corso delle prossime settimane ma soprattutto nel corso dei mesi autunnali. In merito all’autunno recentemente abbiamo stilato diversi approfondimenti perché come detto è la stagione che più di tutte ci preoccupa a causa di fenomeni meteo che potrebbero essere davvero tosti da digerire.