Nel corso degli ultimi 10 giorni avrete letto numerosi approfondimenti dedicati ad un possibile fantomatico cambiamento delle condizioni meteo climatiche.

In molti infatti che avranno raccontato la favola meteo del cambiamento che non c’è… Non noi, perché se seguite assiduamente i nostri approfondimenti saprete infatti che fin dal principio vi avevamo detto che luglio sarebbe stato un mese eccezionalmente caldo. Avevamo detto anche che nel momento in cui l’anticiclone africano avrebbe preso il sopravvento sarebbe stato difficile da scalzare.

Tutto quello che abbiamo pronosticato si sta verificando, quindi ahi voglia cercare un cambiamento che per il momento si intravede soltanto per fine mese.

Diciamo però anche un’altra cosa, ovvero che effettivamente qualche modello di previsione aveva ipotizzato una fine dell’ondata di calore attorno al 20 luglio, quindi chi ha seguito pedissequamente le proiezioni modellistiche giocoforza è stato tratto in inganno. Giocoforza ha tratto in inganno anche chi leggeva quel tipo di proiezioni.

Nei nostri approfondimenti di dicevamo che l’ondata di calore avrebbe avuto una durata prolungata, almeno fino al 20 luglio… L’utilizzo del termine “almeno” come potrete immaginare non è stato casuale, infatti abbiamo avuto ragione nel senso che ondata di calore proseguirà anche dopo quella data.

Capite bene a questo punto che parlare di cambiamento diventa davvero complicato, però anche in questo caso possiamo anticiparvi la data della fine del dominio dell’anticiclone africano: l’ultima settimana di luglio. Giorno più giorno meno, chiaramente non possiamo al momento essere precisi perché mancano una decina di giorni.

Attenzione però, sarà bene non illudersi troppo perché molto probabilmente anche agosto ci metterà davanti al fatto compiuto ovvero davanti al fatto che l’anticiclone africano sarà il mattatore dell’estate 2023.