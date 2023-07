Sì, proprio così, le condizioni meteo climatiche non saranno per niente simpatiche nei prossimi giorni… Stiamo andando incontro a quella che potrebbe rivelarsi una delle più cattiva ondate di caldo non soltanto di quest’estate ma anche delle ultime stagioni estive.

Le proiezioni termiche parlano chiaro: farà un caldo davvero allucinante. Ovviamente avrete capito, senza necessità di ulteriori spiegazioni, che stiamo parlando del caldo africano. Proprio lui, proprio quel caldo che nel corso degli ultimi decenni abbiamo imparato a conoscere a nostre spese.

L’anticiclone africano, carte alla mano, dovrebbe spingere sull’acceleratore già a partire dal prossimo weekend. Spingere sull’acceleratore significa che raggiungerà velocità folli, le temperature infatti schizzeranno all’insù come se non ci fosse un domani. Quali valori raggiungeremo?

Quesito lecito, visto e considerato che si parla di termiche incredibili. D’altronde basterebbe dare un’occhiata alle temperature record che si stanno raggiungendo sul Nordafrica e in modo particolare in Marocco. Queste temperature servirebbero per avere un’idea di quello che potrebbe succedere anche su di noi, ovvero da quelle parti i termometri stanno sfiorando quota 50 °C.

Ora, su di noi molto probabilmente non arriveremo agli stessi livelli però va detto in tutta onestà che nelle regioni dove le termiche saranno più elevate ci aspettiamo massime di circa 45 °C.

Non possiamo escludere che localmente, a causa condizioni microclimatiche, si possa persino andare oltre tale valore. Si tratterebbe molto probabilmente di caldo record, senza se senza ma. Poi tra le altre cose saliranno i tassi di umidità relativa, significa che il caldo sarà anche afoso quindi il calore percepito dal nostro corpo sarà più intenso.

Insomma, si prospetta una situazione davvero particolare e nonostante in questi ultimi anni ci si sia abituati a certe situazioni le temperature allucinanti che molto probabilmente verranno raggiunte saranno insopportabili.