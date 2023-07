Non si fa altro che parlare di caldo, non si fa altro che parlare delle tremende temperature che stanno coinvolgendo le nostre regioni e delle condizioni meteo climatiche terribili che si protrarranno almeno fino al 20 luglio.

Un’altra settimana, giorno più giorno meno, di autentica sofferenza. Un’altra settimana durante la quale con ogni probabilità sentirete parlare di record di temperature in giro per il Mediterraneo. Diciamo che stavolta l’Italia è il paese più colpito dalla furia dell’anticiclone africano e badate bene, utilizzare il termine “furia” non è per nulla esagerato in questo caso.

La bolla d’aria rovente sarà ancora più cattiva a cavallo tra il prossimo weekend e la prima parte della prossima settimana, dopo di che dovrebbe iniziare a tirare i remi in barca.

Aria fresca del Nord Europa dovrebbe riuscire a spingersi in direzione sud, pian piano erodendo il bordo settentrionale della struttura anticiclonica e così facendo porterà una generale contrazione delle temperature a partire dalle nostre regioni settentrionali. Attenzione perché la fine dell’ondata di calore sarà tumultuosa, d’altronde anche nelle ultime ore abbiamo visto come pochi spifferi di aria fresca siano capaci di innescare potentissimi temporali proprio sul Nord Italia.

Saranno infatti i terribili temporali a preoccupare maggiormente, l’ultima settimana di luglio potrebbe metterci davanti alla realtà dei fatti: maltempo estremo.

Si rischia seriamente di passare dalla padella alla brace, si rischia seriamente di dover commentare fenomeni atmosferici insoliti alle nostre latitudini ma considerando quanto caldo sta facendo non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, dopotutto tutta questa energia in eccesso in qualche modo dovrà essere dissipata.