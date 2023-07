Ricordate l’inizio dell’estate? Non sul calendario astronomico, bensì sul calendario meteorologico… Stiamo parlando del 1 giugno, una data che segnava appunto l’inizio della bella stagione ma che in quel momento di bello non aveva proprio nulla.

Infatti arrivavamo da un mese di maggio eccezionalmente piovoso, un mese di maggio che purtroppo causò dei veri e propri disastri in alcune zone d’Italia. Poi fu la volta dei temporali, fu la volta dell’instabilità atmosferica persistente ed ecco che tutta la prima metà del mese di giugno fu segnata da precipitazioni localmente violente.

Anche in quella circostanza vi furono parecchi danni e disagi, tant’è che in molti già pensavano che l’estate 2023 non sarebbe mai arrivata sul serio.

Ricordate che cosa vi dicevamo? Mai dubitare dell’estate, soprattutto mai dubitare dell’anticiclone africano perché c’erano già dall’epoca tutti i presupposti per un’estate letteralmente rovente. Lo dicevamo all’epoca, lo dicevamo in primavera, lo diciamo ora che siamo davanti al fatto compiuto.

A questo punto è una corsa contro il tempo per salvare quel poco di normalità del meteo dell’estate che ancora rimane. Perché diciamolo, luglio non sarà per nulla normale: prima per il caldo record, poi molto probabilmente per l’instabilità altrettanto eccezionale. Rimarrà quindi il mese di agosto, un mese di agosto durante il quale si cercherà un po’ di normalità meteo climatica.

Non basterà per mettere le cose a posto, purtroppo dobbiamo anche dirvi che molto probabilmente di normale ci sarà poco anche il prossimo mese. Infatti ci aspettiamo un’altra potentissima ondata di caldo alla stregua di quella attuale, dopodiché potrebbe subentrare severo maltempo mettendo fine anticipatamente alla bella stagione.