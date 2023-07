Stiamo cercando di salvare il salvabile, o forse ci stiamo provando… Dipende dai punti di vista, perché dovessimo entrare più nel dettaglio molto probabilmente si potrebbe affermare che non tutti stanno cercando di porre un freno al cambiamento meteo climatico che sta investendo il nostro pianeta.

Un cambiamento meteo climatico che si sta palesando sul Mediterraneo con delle dinamiche mai viste in precedenza o comunque non con questi toni esasperati. Perché sì, a partire dagli anni 2000 le ondate di caldo targate anticiclone africano si sono moltiplicati, diciamo che l’anticiclone subtropicale è diventato l’unico vero protagonista del nostro tempo.

Possiamo anche dirvi che lo è diventato sul Mediterraneo ma spesso e volentieri è capace di spingersi anche più a nord, interessando vaste zone del vecchio continente.

Tutti a chiedersi che cosa sta succedendo, forse sarebbe il caso di chiedersi non cosa sta accadendo ma perché sta succedendo. Dobbiamo per forza di cose prendere atto il più in fretta possibile del disastro climatico che sta avvenendo perché parliamoci chiaro, quello che stiamo vivendo in questi giorni è un vero e proprio disastro.

Non possiamo minimamente trascurare le temperature record che stiamo registrando, d’altronde non si tratta di un solo giorno di caldo ma qui stiamo parlando ormai di le due settimane allucinanti. Due settimane che potrebbero avere anche delle appendici nel corso del mese di agosto, prima però quest’ondata di caldo andrà avanti anche questa settimana e l’inizio della prossima.

È un cambiamento innegabile, un cambiamento che in molti non vogliono accettare ma prima lo facciamo meglio è perché la consapevolezza è quella che ci porterebbe a cercare un rimedio il prima possibile.