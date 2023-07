Gioire per una fase di bel tempo estiva è un conto, gioire per una fase infuocata africana come quella che stiamo affrontando e che affronteremo nei prossimi giorni non è possibile. Amare condizioni meteo climatiche come queste vuol dire, opinione nostra, essere veramente folli.

L’estate non è questa, lo abbiamo scritto tantissime volte ma ci teniamo a ribadirlo. L’estate mediterranea è tutta un’altra cosa, estate mediterranea è quella segnata si del caldo ma mai senza particolari eccessi. Qui si sta parlando di anomalie termiche che supereranno quota 10 °C ma in qualche caso le temperature saranno più alte del normale addirittura di oltre 15 °C.

Bene, leggendo questi valori diteci voi che cosa c’è di normale… Un altro aspetto che dobbiamo prendere in considerazione chiaramente è l’energia termica che si sta accumulando sul Mediterraneo. Le acque superficiali dei nostri mari si stanno scaldando tantissimo, stiamo raggiungendo letteralmente valori tropicali.

Sapete che cosa significa tutto ciò? Beh, molto semplice: non appena cambierà la musica, non appena arriverà il fresco, potrebbe scatenarsi letteralmente un putiferio ovvero potrebbero verificarsi fenomeni atmosferici di una violenza mai vista prima.

Ecco, questo è un aspetto che ci preoccupa non poco perché più stiamo andando avanti con gli anni più stiamo osservando precipitazioni incredibilmente forti. I temporali, ad esempio, si stanno trasformando in veri e propri fortunali, poi ci sono le trombe d’aria, poi ci sono le alluvioni lampo, poi ci sono le grandinate.

Per non parlare dell’autunno, perché quella sarà una stagione da monitorare con molta attenzione. Se anche agosto infatti dovesse seguire lo stesso andazzo africano la prossima stagione autunnale potrebbe riservarci brutte sorprese. Avete presente i cicloni mediterranei? Ecco, diciamo che col caldo che sta facendo scommetterci su un euro non sarebbe una cosa sbagliata.