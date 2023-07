Vogliamo definirlo bel tempo? Vogliamo parlare delle condizioni meteo attuali definendole fantastiche? Beh, diciamo che definirle tali si farebbe molta fatica.

Quando si parla di tempo splendido non si deve pensare esclusivamente al sole, dobbiamo pensare per forza di cose anche alle temperature perché un conto è avere sole con termometri al massimo attorno ai 30 °C, un altro conto è avere il pallido sole di questi giorni schermato dal pulviscolo sahariano ma accompagnato da folli temperature.

Ecco, queste sono condizioni meteo veramente bruttissime, probabilmente tra le peggiori da affrontare durante l’estate. Infatti mentre inizialmente si parlava di caldo torrido, ovvero senza particolari eccessi di umidità, nei prossimi giorni dovremo per forza di cose parlare del pesantissimo caldo afoso che avvolgerà l’Italia.

Caldo afoso che, lo sappiamo, rappresenta un vero e proprio problema per tantissime persone. Gli alti tassi di umidità relativa non possono essere minimamente trascurati perché ostacolano il processo di traspirazione del nostro organismo, ovvero quel processo che ci serve per eliminare il caldo in eccesso.

Che cosa dobbiamo aspettarci quindi? Beh, sicuramente non un quadro idilliaco perché fintanto che avremo a che fare con un anticiclone africano così scatenato difficilmente si potrà parlare di bel tempo estivo.

Poi tra l’altro andando avanti con queste condizioni rischiamo di passare dalla padella alla brace, infatti il calore in eccesso potrebbe scatenare poi fenomeni particolarmente violenti, anzi diciamo pure fenomeni estremi. Quindi, se ci pensate, condizioni meteo climatiche totalmente opposte rispetto a quelle attuali.