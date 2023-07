Dare date non ci piace, quando si fa una previsione meteo bisogna stare molto attenti perché esporsi con date certe non è mai facile. Però è però che se si parla di tre-quattro giorni allora la musica cambia, infatti quel range temporale ci costringe a dover per forza di cose parlare anche di date.

In questo caso vogliamo però provare a darvi delle date circa le novità meteo, per certi versi clamorose, che potrebbero subentrare nelle prossime settimane. Anzi, più nello specifico diciamo da qui a 10 giorni, giorno più giorno meno.

Ma siamo così sicuri che si tratti di una novità? Beh, se parliamo di strutture bariche no, infatti molto probabilmente continueremo ad essere coinvolti dalle grinfie dell’anticiclone africano. Se parliamo di temperature, invece, le novità potrebbero esserci eccome… Partiamo dal presupposto che continuerà a far caldo, su questo (è proprio il caso di dirlo) non ci piove.

Caldo forte, caldo violento, caldo afoso… Insomma, il peggio del peggio. Però come si suol dire al peggio non c’è mai fine, infatti la novità che vi vogliamo proporre molto probabilmente non farà contenti in tanti. Verso il 20 luglio, infatti, le temperature potrebbero salire ancora di più.

Non basta, direte voi? Giusto, però quest’anno sembra proprio che l’anticiclone africano abbia tutta l’intenzione di sgretolare record termici uno dietro l’altro. Dal Nordafrica ci sta già riuscendo, ora mancano le nostre regioni e magari la penisola iberica, oppure la Grecia.

Siamo sempre più convinti che la vera novità sarà rappresentata proprio dai record di temperatura che molto probabilmente verranno fatti segnare da qui a fine mese. Poi si, su alcune regioni l’ondata di caldo sarà meno pressante, segnatamente sul Nord Italia dove le influenze atlantiche continueranno a portare anche violenti temporali.