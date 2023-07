Stiamo per salutare il mese di luglio con un nuovo cambiamento delle condizioni meteo climatiche, infatti dopo la benefica rinfrescata dei giorni scorsi sta tornando il caldo.

Certamente non è un’ondata di calore paragonabile a quella che abbiamo registrato precedentemente, però come vi avevamo preannunciato in alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio ha ripreso a spingere verso l’alto superando localmente quota 35 °C. Lo ripetiamo, se non avessimo vissuto qualcosa di eccezionale precedentemente l’attuale ondata di calore l’avremmo comunque potuta definire importante.

Ovvio, con quello che è successo per circa due settimane la nostra percezione del caldo è cambiata, siamo arrivati su livelli veramente mai visti prima con tutta una serie di innumerevoli record termici caduti come birilli.

Poi ci sono stati i temporali del Nord Italia, temporali anche in questo caso di intensità inaudita che hanno causato danni e purtroppo anche delle vittime. Vittime per il maltempo, vittime per il caldo, per questo motivo vi diciamo che non vediamo un po’ tutti l’ora che luglio volga al termine.

Soprattutto ci auguriamo che questo tipo di tempo non si veda mai più, anche se dobbiamo dirvi che purtroppo più passano gli anni peggio è. Ogni estate e più calda della precedente, al di là poi della durata più o meno prolungata delle ondate di calore. Però è innegabile che luglio 2023 verrà ricordato a lungo perché sarà probabilmente il luglio più caldo della storia italiana ma anche quello localmente più instabile degli ultimi decenni.

Si è trattato di condizioni meteo climatiche eccezionali, pertanto non crediamo che possano ripetersi così facilmente però non si sa mai, quindi meglio salutare il meteo di luglio sperando che non sia un arrivederci bensì un addio.