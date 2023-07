Purtroppo è così, potete cambiare l’ordine dei fattori ma il risultato è sempre quello: condizioni meteo difficili da accettare. Vi vorremmo anche dire condizioni meteo difficili da rivedere ma ahi noi non è così.

Più si va avanti col tempo più è peggio, più si va avanti col tempo più certe situazioni meteorologiche accorciano i tempi di ritorno… Tempi di ritorno che anni fa erano ben più ampi, d’altronde si parlava di statistiche trentennali o comunque di eventi che si verificavano una volta ogni tanto.

Oggi non è più così, oggi anticiclone africano è diventato l’unico protagonista anticiclonico sulla scena del Mediterraneo. Dovessimo rivedere l’anticiclone delle Azzorre dovremmo festeggiare per chissà quanto tempo, invece l’idea è un’altra, ovvero festeggiare nel momento in cui l’anticiclone africano dovesse abbandonarci.

Sì, perché quella che ci sta interessando sarà molto probabilmente la peggiore o comunque una delle peggiori ondate di calore di quest’anno ma anche degli anni passati.

Le temperature che stiamo raggiungendo sono fuori da ogni logica, le temperature che raggiungeremo nei prossimi giorni potrebbero essere anche peggiori. Non siamo noi a dirlo, sono le carte di previsione che parlano chiaro: la prossima settimana potrebbe andare anche peggio. Direte voi: peggio di questo? Ebbene sì, si riuscirà a fare anche di peggio.

Ma quando è allora che la situazione cambierà? Per avere molta pazienza, infatti a detta dei modelli di previsione il quadro meteorologico potrebbe subire dei cambiamenti nel corso dell’ultima settimana di luglio. Sappiamo però che in presenza di una struttura anticiclonica come quella subtropicale sarà bene non cantare vittoria troppo in fretta.