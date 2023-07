È vero, in quest’ultimo periodo di bello nelle condizioni meteo climatiche c’è stato poco o nulla… Da un lato il caldo atroce, esagerato, allucinante. Dall’altro lato temporali altrettanto esagerati, localmente devastanti.

Non ci stiamo proprio facendo mancare nulla, il bello poi è che l’Italia come sempre è capace di mostrarci tempo differente a seconda delle regioni considerate. Il caldo infatti sta continuando a colpire pesantemente gran parte del centro-sud delle due isole maggiori, mentre il nord continua a risentire di una circolazione di aria fresca oceanica con la conseguente violenta instabilità atmosferica.

Però è anche vero che fino a qualche giorno fa il caldo record sembrava poter proseguire senza soluzione di continuità, accompagnandoci ad agosto.

Invece no, nel giro di un paio di giorni è cambiato tutto, inaspettatamente… Già, non capita tutti i giorni di vedere i modelli di previsione cancellare in men che non si dica un alta pressione o comunque un’ondata di caldo a favore di una rinfrescata. È quello che è accaduto nella seconda parte della scorsa settimana, allorquando improvvisamente i centri di calcolo internazionali anticipavano di brutto la rinfrescata di inizio agosto.

Però sapete, il bello del meteo e anche questo ovvero la sua imprevedibilità. Le possiamo cercare di prevedere, assolutamente sì, ma si tratta appunto di previsioni che mai ci daranno delle certezze. La previsione contiene al suo interno un certo margine di errore che va sempre preso in considerazione, per questo motivo possiamo dire che non ci stupisce più di tanto il fatto che possa esserci stato un cambiamento repentino quanto improvviso.

Chissà che anche agosto non possa sorprenderci da questo punto di vista, chissà che anche agosto non sia in grado di regalarci delle sorprese magari sotto un altro punto di vista che in questo momento non possiamo neanche immaginare.