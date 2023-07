Vuoi o non vuoi ogni estate è sempre la stessa storia, ovvero una storia vista e rivista che guarda caso chissà perché si ripete più o meno con le stesse modalità. Solitamente si dice che “la storia non si ripete”, peccato che in ambito meteo climatico il riscaldamento globale stia ribaltando questo assunto.

Ogni estate è sempre la stessa storia, l’anticiclone africano viene a trovarci con insistenza e con un vigore preoccupante. Dopo la scorsa estate pensavamo di aver visto tutto invece no, luglio 2023 ci sta ricordando che molto probabilmente i prossimi anni potrebbero riservarci amare sorprese.

Dobbiamo veramente preoccuparci, recentemente ad esempio che abbiamo detto che l’organizzazione meteorologica mondiale ha affermato senza il minimo dubbio che i prossimi quattro-cinque anni potrebbero vedere un progressivo riscaldamento ulteriore della temperatura globale. Tutto per colpa di quel fenomeno climatico che prende il nome di “El Nino”.

Un fenomeno del quale abbiamo già ampiamente parlato recentemente, quindi sarebbe inutile tornare sull’argomento perché alla fin fine gli effetti li stiamo già sperimentando. Se luglio 2023 passerà alla storia come il mese di luglio più caldo di sempre evidentemente un motivo ci sarà.

Non dobbiamo minimamente trascurare questi segnali lanciati dall’atmosfera, segnali che ci portano a dirvi ancora una volta che la situazione andrà costantemente monitorata e possibilmente dovremo cercare di far di tutto affinché il riscaldamento globale possa in qualche modo decelerare.

Chissà se mai riusciremo a rivedere quella che un tempo era la nostra normalità meteo climatica… Permetteteci di avere qualche dubbio perché come detto in apertura cambia lo spartito meteo ma la musica ahi noi è sempre quella.