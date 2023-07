Ormai non ci sono più dubbi: il caldo sarà incredibile. Stiamo battendo su questo tasto perché le condizioni meteo climatiche che stiamo per affrontare molto probabilmente saranno le peggiori dell’estate 2023.

Diciamo questo, la speranza è che siano realmente le peggiori del 2023 perché altrimenti significherebbe che agosto potrebbe addirittura far peggio di luglio. Pertanto sarebbe meglio sperare che il peggio sia ora, diciamo nei prossimi 10 giorni perché l’ondata di caldo che ci sta per interessare durerà molto probabilmente una decina di giorni.

La domanda che in tanti si stanno ponendo però è la seguente: sarà caldo torrido o sarà caldo afoso? Beh, la massa d’aria calda in arrivo è secca, questo lo possiamo dire con certezza.

Trattandosi di aria rovente sahariana non potrebbe essere altrimenti quindi possiamo affermare che in un primo momento sarà caldo torrido, ovvero un caldo privo di umidità relativa. Il problema semmai è un altro, ovvero la persistenza della bolla sahariana. Non dobbiamo mai dimenticarci che siamo circondati dal mare, ciò significa che più le acque superficiali si scaldano più sarà la quantità di vapore acqueo rilasciata in atmosfera.

Tradotto in parole semplici del caldo torrido passeremo al caldo afoso. Questo ovviamente è un problema perché il caldo afoso è il peggiore che si possa immaginare, infatti abbiamo spesso e volentieri ricordato come il nostro organismo utilizzi la traspirazione per espellere il calore in eccesso.

Bene, in presenza di alti tassi di umidità relativa tale processo viene ostacolato, per questo motivo si parla di temperature percepite che possono risultare più alte rispetto a quelle realmente registrate. Sarà bene quindi farsi trovare impreparati perché nel corso della prossima settimana avremo veramente un caldo afoso niente male.