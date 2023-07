Cosa sta succedendo? Beh, chiederselo è lecito oltre che normale… Ve lo chiedete voi, c’ero chiariamo anche noi, purtroppo siamo arrivati al punto di non capire determinati scenari meteo climatici. O magari di capirli pure, però si fa veramente fatica ad accettare certe condizioni meteorologiche.

Chiaro, è stato dato ampio risalto al caldo allucinante che si è abbattuto in svariate zone d’Italia, allo stesso tempo però abbiamo spesso e volentieri dedicato appositi approfondimenti alla violenta instabilità atmosferica che per lunghi tratti di luglio ha spazzato le regioni settentrionali.

Sul finire della scorsa settimana avevamo evidenziato come lunedì avrebbe potuto rappresentare una giornata pericolosissima: da un lato possibili record di caldo, dall’altro lato possibili record temporaleschi. Detto fatto, è accaduto esattamente quello che temevamo perché mentre in Sardegna si faceva la storia per il caldo sul nordovest e in modo particolare in Lombardia i temporali causavano danni incalcolabili.

Diciamolo chiaramente, questo meteo non va per niente bene. Non va bene perché di normale non c’è proprio un bel niente, né lato anticiclone nè lato temporali.

Se si vuole negare, chissà poi per quale motivo, la realtà dei fatti si faccia pure, noi preferiamo piuttosto interrogarci sul perché piano accadendo certe cose, sul perché l’estate 2023 e in modo particolare luglio 2023 verrà ricordato a lungo da milioni e milioni di italiani. Luglio 2023 che sicuramente entrerà nella storia dalla porta principale, ovviamente nella storia meteorologica italiana.

Ora vedremo cosa ci riserverà il mese di agosto, la speranza è che si possa tornare a parlare di normalità o comunque di situazioni più accettabili. Il rischio che possa far caldo ci sarà ancora, però almeno fino al 10 agosto nei vari modelli di previsione non si scorgono picchi di calore paragonabili a quelli che abbiamo dovuto affrontare ultimamente. Così come non si scorgono ondate temporalesche di violenza tale da destare ancora preoccupazione.