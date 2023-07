Condizioni meteo senza dubbio estreme

Ora è cambiato drasticamente il meteo, ma ci siamo lasciati alle spalle giorni di calore estremo, che hanno scatenato un ⁣acceso dibattito meteo. Senza⁣ voler entrare nel merito di queste polemiche, ⁢il nostro obiettivo è quello di analizzare l’entità di un’ondata di calore che ‍raramente ha interessato il Mediterraneo.

La nuova normalità climatica

Abbiamo già discusso in passato della normalità stagionale, enfatizzando come il concetto di “normalità” debba essere ‍riconsiderato a causa⁤ dei significativi cambiamenti climatici che stanno influenzando le nostre latitudini dal‍ 2000 in poi.

Adattamento alla nuova normalità

Se accettiamo questa‌ nuova normalità, allora non dovremmo essere​ sorpresi da ciò che sta accadendo. Se, invece, abbiamo ancora in mente la normalità pre-2000,⁢ allora potrebbe​ essere difficile non stupirsi di quanto sia caldo.

Record di calore

Non riteniamo corretto affermare che tutto ciò sia normale. Dovremmo piuttosto chiederci perché stanno cadendo, come ⁣avevamo ampiamente previsto, record di calore. Ad esempio in Sardegna, sono caduti record che resistevano da molti decenni e questi record sono battuti persino di diversi gradi, mica pochi decimi.

L’anticiclone africano‍ e le ondate di calore

Desideriamo sottolineare, perché non è mai‍ troppo, che quando l’estate poteva essere ⁣definita “Mediterranea”, ondate di calore di questa intensità raramente raggiungevano le nostre⁤ regioni. L’anticiclone africano, infatti, arrivava al massimo ⁢tre o quattro volte​ durante l’estate, portando temperature superiori alla media stagionale, ma raramente per così tanti giorni e con tale enfasi.

Il caldo record

La conclusione di questa analisi è una sola: il caldo vissuto è stato record, indipendentemente dalle opinioni meteo personali. Certo non ovunque. Se scegliamo di ignorare⁤ questa realtà, beh, è una scelta personale, ma noi non possiamo farlo.

Il ‍futuro del clima

Guardando al futuro, è fondamentale che ci adattiamo a questa nuova normalità climatica e ⁤che prendiamo seriamente​ in considerazione i‌ cambiamenti climatici. Le ondate di calore estreme potrebbero ‌diventare sempre più frequenti​ e intense, e dobbiamo essere pronti a gestirle.