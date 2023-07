Ci stiamo per lasciare alle spalle un’ondata di calore che possiamo definire assolutamente storica. Le condizioni meteo climatiche sono state letteralmente eccezionali su tre quarti d’Italia, piaccia o non piaccia stiamo parlando di qualcosa che rimarrà nella storia meteorologica del nostro paese e non solo.

La scorsa settimana più o meno in questi stessi giorni stavamo parlando di record in Sardegna, a Roma, in Sicilia, oggi stiamo parlando di nuovi record allucinanti perché quello che è successo in Sardegna lunedì ha davvero dell’incredibile.

Per chi non fosse ancora conoscenza un paio di località dell’isola maggiore hanno superato di qualche decimo quota 48 °C, un valore che rappresenta record assoluto non soltanto per l’isola ma anche in Italia e addirittura in Europa. Vedremo se la Sicilia sarà in grado di fare peggio (o meglio, a seconda dei punti di vista), che ci riesca o meno comunque possiamo dirvi che quanto successo negli ultimi 10 giorni non è normale.

Non ci sono più dubbi, se qualcuno dubitava inizialmente ora molto probabilmente dovrà ricredersi e siamo davvero curiosi di capire come si giustificheranno certe temperature.

Fortunatamente stiamo per lasciarci tutto alle spalle, la rinfrescata è ormai alle porte quindi tra qualche ora potremo finalmente tirare il fiato. Purtroppo però dobbiamo dirvi che potrebbero scatenarsi ulteriori violenti temporali così come un netto incremento della ventilazione dai quadranti occidentali rappresenterà sicuramente un problema nella lotta contro gli incendi.

Tornerà a far caldo? Beh, guardando i vari modelli di previsione la risposta è sì, già nel prossimo fine settimana allorquando le temperature si riporteranno al di sopra delle medie stagionali in varie zone d’Italia. Attenzione però, perché non stiamo parlando dei valori allucinanti negli scorsi giorni, stiamo parlando di caldo d’agosto però senza che ci si debba preoccupare troppo di quello che succederà ai termometri.