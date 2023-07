Se qualche tempo fa ci avessero detto che il caldo atroce di questi giorni sarebbe stato il peggiore dell’estate ci avremmo messo tranquillamente la firma. Invece no, non ce lo possiamo permettere perché a quanto pare le condizioni meteo climatiche riserveranno il peggio nel corso della prossima settimana.

Andiamo con ordine: il clou di questo primo picco africano è stato ormai raggiunto, infatti sino a domenica le temperature saranno meno estreme. Sì, ma che cosa significa? Beh, togliamoci dalla testa che faccia fresco perché non sarà così, continuerà a fare molto caldo o addirittura caldissimo.

Però dobbiamo anche dirvi che una lievissima contrazione termica ci sarà, così come dobbiamo dirvi che le regioni del Nord Italia i temporali potrebbero ripresentarsi assiduamente risultando particolarmente violenti.

Da domenica però la situazione tenderà a peggiorare nuovamente, parliamo di peggioramento non a caso perché simili condizioni meteorologiche non le possiamo certo definire belle. La calura è realmente opprimente, letteralmente insopportabile lo sarà ancora di più nella prima metà della prossima settimana.

Una bolla d’aria ancora più rovente si farà strada sul nostro paese facendo risalire nuovamente le temperature e stavolta si potrebbero raggiungere addirittura picchi più elevati rispetto a quelli già esagerati che abbiamo registrato nel corso delle ultime ore. Cosa significa?

Beh, significa molto semplicemente che stavolta la colonnina di mercurio potrebbe superare quota 45 °C e in qualche caso potrebbe avvicinarsi addirittura a punte di 50 °C. No, non stiamo esagerando, purtroppo in virtù delle proiezioni termiche attuali il rischio che si possono raggiungere temperature record è altissimo. Insomma, luglio 2023 sembra avere tutta l’intenzione di passare alla storia come il mese di luglio più caldo di sempre.