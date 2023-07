L’ondata di caldo, anzi la terribile ondata di caldo non è ancora iniziata che un po’ tutti sono già alla ricerca di qualche segnale che possa riaccendere le speranze. Le speranze che le condizioni meteo climatiche possano cambiare.

Tutti a guardare i modelli di previsione, d’altronde è lì che la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori si rifugiano in questi momenti. Peccato che non basta, peccato che si dovrebbe guardare un po’ più in là del proprio naso, magari andando a curiosare in quelle complesse dinamiche atmosferiche che fino a questo momento ci hanno consentito di azzeccare più o meno tutta l’evoluzione primaverile e tutto il percorso estivo fin qui attraversato.

Se volete avere un’idea del cambiamento dovete inevitabilmente guardare sopra le vostre teste ma non per capire come sarà il tempo oggi, dovete guardare sopra le vostre teste per cercare di cogliere quei particolari che potrebbero aiutarvi a capire se il meteo del caldo furioso cambierà oppure no.

Tranquilli, siamo qui per voi e per darvi le risposte che state cercando… Risposte che in questo momento potrebbero non far piacere perché siamo convinti, lo scriviamo a tempo, che agosto potrebbe riproporre un’ondata di caldo simile a quella ormai imminente. Anzi, per certi versi potrebbe essere addirittura peggiore…

Il cambiamento, semmai ci sarà, potrebbe affacciarsi nel corso dell’ultima decade di luglio. Sarà quello, secondo noi, il periodo propizio ad una bella rinfrescata però attenzione, i contrasti termici furiosi che potrebbero nascere rappresenterebbero senz’altro un grosso problema.

Un grosso problema perché si correrebbe il rischio di dover parlare di fenomeni atmosferici molto violenti, ragion per cui sarebbe bene chiedersi se sarà meglio sopportare ancora il caldo atroce oppure sperare in una rinfrescata…