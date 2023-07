Siete pronti? Beh, sarà proprio il caso di farsi trovare ben attrezzati perché l’ondata di calore che sta per abbattersi in Italia molto probabilmente verrà ricordata a lungo. Stiamo parlando di una situazione meteo climatica eccezionale, di quelle che non capitano tutti i giorni.

Eppure dovremmo esserci abituati, d’altronde l’anticiclone africano è diventato il compagno inseparabile degli ultimi decenni. Sia che si parli d’estate, sia che si parli di altre stagioni, infatti alla fin dei conti è l’unica struttura anticiclonica in grado di affacciarsi con convinzione sul Mediterraneo.

Che fine ha fatto l’anticiclone delle Azzorre? Ce lo chiedete in tanti, puntualmente quando sta per verificarsi un’ondata di caldo subtropicale. Purtroppo una risposta non ce l’abbiamo, dobbiamo essere onesti con noi e con voi, diciamo però che molto probabilmente dovremo abituarci a certe condizioni termiche in men che non si dica.

Sì, perché non crediate che il caldo sia finito qua… In primis durerà sino a metà luglio, addirittura qualche modello di previsione ipotizza già che si possa arrivare sino al 20 luglio in compagnia della calura africana. In secondo luogo tenete conto che si sta procedendo velocemente verso la piena maturità estiva, quindi ci aspettiamo altre ondate di caldo più o meno dello stesso tenore.

Beh diciamo che era un’ipotesi avanzata fin dalla fine della primavera ed effettivamente si sta verificando. Ricorderete infatti che avevamo parlato di mesi di luglio e agosto terribilmente caldi. Bene, la prima fiammata è ormai alle porte e ci farà soffrire come non mai. Le temperature che raggiungeremo, lo ripetiamo, molto probabilmente faranno cadere dei record.

Va detto anche che le regioni settentrionali saranno un po’ meno esposte alla furia dell’anticiclone africano, anche se comunque il caldo pian piano si farà sentire pure in queste zone. Ma avremo modo di occuparci nel dettaglio dell’evoluzione previsionale.