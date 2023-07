Il meteo in Italia sta per subire un drastico cambiamento. Dopo un inizio d’estate relativamente mite, il Paese si prepara a fronteggiare una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L’anticiclone africano, dopo un periodo di relativa quiete, sembra pronto a risvegliarsi e a dominare il clima italiano per la seconda metà di Luglio.

Un anticiclone africano in piena attività

La prossima settimana vedrà l’alta pressione nord-africana stabilirsi fermamente sul Mediterraneo. Questo fenomeno porterà con sé correnti sub-tropicali estremamente calde, provenienti direttamente dal cuore del Sahara algerino. Normalmente, queste masse d’aria calda rimarrebbero confinate nel deserto sahariano, ma in questa occasione saranno trascinate verso l’Italia, colpendo in particolare il sud e le isole maggiori.

Temperature oltre i 40°C

Le temperature, di conseguenza, sono destinate a salire vertiginosamente, superando spesso e volentieri i 40°C. Questo caldo intenso e diffuso si protrarrà per almeno dieci giorni, rendendo la vita quotidiana particolarmente difficile, soprattutto in considerazione delle ultime previsioni dei centri di calcolo.

Un caldo estremo in arrivo

Il picco di questa ondata di calore potrebbe verificarsi addirittura dopo il 15 Luglio. Secondo il modello americano GFS, le temperature potrebbero raggiungere i 43-45°C tra il 16 e il 19 Luglio, soprattutto sul basso Adriatico, il lato ionico e le Isole Maggiori. Queste temperature sono da record, e potrebbero superare i precedenti massimi registrati nella nostra penisola, tutti rilevati negli ultimi vent’anni. Potrebbe fare più caldo anche dell’estate 2017, ovvero dei picchi estremi.

Record di calore in vista

Queste previsioni, tuttavia, necessitano di ulteriori conferme, considerando che mancano ancora diversi giorni alla loro realizzazione. Tuttavia, l’ipotesi di un caldo così estremo non può essere sottovalutata e richiede la massima attenzione.

Non solo caldo: attesi anche temporali

Il Nord Italia, pur non essendo esposto a temperature così elevate come il Sud, dovrà comunque fare i conti con condizioni meteo estreme. Infatti, la prossima settimana l’anticiclone potrebbe mostrarsi più debole al Nord, permettendo l’ingresso di aria instabile.

Temporali e grandinate al Nord

Il forte contrasto termico genererà temporali intensi e grandinate in molte località del Nord. Questo fenomeno, sebbene meno pericoloso del caldo estremo, richiede comunque prudenza e attenzione.

Conclusione

In sintesi, l’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che potrebbero superare i 40°C, soprattutto al Sud, Sardegna e Sicilia. Al Nord, invece, sono attesi temporali e grandinate. Il meteo, quindi, sarà il vero protagonista della seconda metà di Luglio.