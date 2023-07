Sì, bisogna sperare che le condizioni meteo climatiche cambino il più in fretta possibile. Molti di voi potrebbero rimanere perplessi nel leggere questa affermazione, altri invece sarebbero sicuramente d’accordo con noi in virtù del fatto che di questo caldo non se ne può davvero più.

Vogliamo però far riflettere un po’ tutti, vogliamo che si prenda coscienza del fatto che con temperature così alte per così tanto tempo possono succedere cose che magari sfuggono al pensiero comune.

L’elemento più preoccupante sapete qual è? Il riscaldamento del Mediterraneo, modo particolare delle acque superficiali. Questo è un serio problema perché troppo caldo sul mare significa tanta energia termica, infatti non bisogna dimenticarsi che il mare è un grandissimo accumulatore di energia.

Energia che pian piano si trasferisce anche al di sotto della superficie marina, energia che poi nel corso della stagione autunnale viene rilasciata gradualmente. Sì, ma come viene rilasciata?

Beh, semplicemente il calore viene rilasciato in atmosfera e si tratta di carburante a disposizione delle perturbazioni che arriveranno in quel periodo. Perturbazioni che potrebbero diventare conseguentemente molto molto molto cattive, perturbazioni che potrebbero anche trasformarsi in veri e propri cicloni mediterranei.

Per questo motivo dobbiamo sperare in una rapida svolta meteo, per questo motivo dobbiamo sperare che agosto possa in qualche modo rimettere le cose a posto dal punto di vista delle temperature. Chiaro, per farlo sapete cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbero temperature inferiori alle medie stagionali ma così è pretendere probabilmente troppo.

Basterebbe avere un po’ di normalità, poi le cose gradualmente torneranno al loro posto, forse…