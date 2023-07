Capire certi scenari meteo climatici non è semplice. Benché negli ultimi decenni l’abitudine al caldo si sia sviluppata sempre più, parlare dell’anticiclone africano in certi termini non è semplice e mai lo sarà.

È vero, non ci si dovrebbe stupire d’altronde ha sostituito l’anticiclone delle Azzorre. Eppure sembra che al peggio non ci sia mai fine. Ogni anno si parla di caldo allucinante, di caldo record, di caldo esagerato. Ogni anno si parla di condizioni meteo climatiche estreme, scenari che nel corso della stagione estiva si verificano sempre.

Che l’anticiclone africano prediliga il Mediterraneo non è una novità, d’altronde ci siamo abituati a commentare certe situazioni anche in altre stagioni al di fuori di quella estiva.

Qui però stiamo parlando di condizioni meteo oltre ogni limite. Stiamo parlando di un’ondata di caldo, ormai imminente e stra confermata da tutti i modelli di previsione, che potrebbe farsi ricordare a lungo. Per far ciò, lo avrete capito, anche il calore sahariano dovrà spingersi oltre ogni limite.

Avete qualche dubbio in tal senso? Noi no, non abbiamo alcun dubbio… Dopotutto sono ormai tante settimane che vi parlavamo di un mese di luglio potenzialmente devastante. Sia dal punto di vista del caldo sia dal punto di vista dei temporali. Nel primo caso, come detto, non dovremo attendere molto, nel secondo invece dovremo attendere probabilmente la seconda metà mensile.

Non che nei giorni scorsi non ci siano stati temporali violenti, soprattutto in diverse zone del Nord Italia, qui però stiamo parlando di temporali potenzialmente devastanti che potrebbero manifestarsi nella seconda metà di luglio. Visto il caldo allucinante che farà non fatichiamo a pensare che qualora dovesse arrivare aria fresca del Nord Europa si possa scatenare letteralmente il finimondo.

Non dovremo farci cogliere minimamente impreparati, sappiate che questa potrebbe essere una delle peggiori estati degli ultimi decenni per tutta una serie di motivi.