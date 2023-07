Sì, non se ne può veramente più, un conto è avere qualche giorno di caldo record un altro paio di maniche è avere a che fare con condizioni meteo climatiche eccezionali per un paio di settimane o forse anche di più.

Sapevamo che il rischio di una lunga fase africana era concreto, ricorderete infatti che vi avevamo detto quanto una struttura come quella anticiclonica subtropicale fosse pericolosa… Una volta instaurata sul Mediterraneo è davvero difficile da mandare via, per poterlo fare serve un cambio di circolazione realmente intenso che sia in grado di portare il fresco alle nostre latitudini.

Molto probabilmente tale cambiamento avverrà negli ultimi giorni di luglio, prima però dovremo continuare a sopportare queste folli temperature sahariane. Già, sembra di essere nel deserto del Sahara con purtroppo l’aggravante dell’umidità relativa che rende il caldo afoso e in quanto tale insopportabile.

È difficile vivere in queste condizioni, a meno che non si abbia a disposizione chiaramente un bel condizionatore che ci rinfreschi a dovere.

Per questo capiamo coloro che esclamano “basta con questo meteo assurdo”, come poterli biasimare? Luglio, lo abbiamo detto ma vogliamo ripeterlo a sottolinearlo, a questo punto rischia di passare realmente alla storia come il luglio più caldo di sempre. Sarà anche l’estate più calda di sempre? Forse sì forse no, fortunatamente fino ai primi di luglio benché vi fosse già stata un’incursione africana il quadro termico non era minimamente paragonabile a quello attuale.

Molto dipenderà da agosto, agosto che ahi noi però potrebbe partire subito con un’altra passata di anticiclone africano dopo il gradevole refrigerio di fine mese.