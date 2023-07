Molti di voi sapranno già quali sono le proiezioni meteo climatiche per il mese di agosto, ovvero proiezioni orientate guardacaso al dominio di colui che in questo momento così tanto ci fa soffrire: l’anticiclone africano.

Eppure, osservando con molta attenzione i modelli previsionali capaci di spingersi più in là nel tempo, qualche barlume di speranza c’è. C’è perché la vera contrazione delle temperature potrebbe arrivare proprio negli ultimissimi giorni di luglio, pertanto le ripercussioni potrebbero estendersi alla prima settimana di agosto.

Una prima settimana di agosto che a questo punto potrebbe riservarci condizioni termiche tutto sommato normale, ove per normali comunque intendiamo una graduale ripresa delle temperature verso quello che si potrebbe definire il “normale caldo d’estate”. Se dovesse andare così sarebbe un eccellente notizia, anzi in virtù delle fosche proiezioni mensili la si potrebbe ritenere una grandissima conquista.

Tenete conto che in quel modo se ne andrebbe via la prima settimana di agosto, poi resterebbe la seconda che potrebbe essere rovente, parte della terza idem, ma poi secondo quella che è la nostra opinione ormai nota l’estate potrebbe iniziare a mostrare cenni di debolezza.

Debolezza precoce, anche se con ciò non vi stiamo dicendo che la stagione estiva non avrà importanti appendici anche a settembre forse persino ad ottobre.

Però per quanto riguarda il caldo africano forse forse ci lasceremo alle spalle il peggio, pur consci che l’anticiclone subtropicale raggiunge il suo apice proprio nel corso del prossimo mese. Che vi sia il rischio di qualche altra ondata di calore paragonabile all’attuale non vogliamo negarlo, però molto probabilmente non sarà in grado di avere una durata così prolungata.

Per tutti questi motivi possiamo concludere dicendovi che forse forse possiamo iniziare a guardare con più ottimismo al mese di agosto 2023.