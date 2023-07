Ci siamo, tra qualche giorno si parlerà ancora di più delle condizioni meteo climatiche probabilmente eccezionali. Eccezionali dal punto di vista del caldo, infatti l’anticiclone africano sta preparando un vero e proprio assalto all’arma bianca nel cuore del Mediterraneo.

Una bolla rovente, così la si può definire… Infatti guardando le proiezioni dei vari modelli di previsione non ci sono più dubbi: aria letteralmente rovente sahariana punterà le regioni centro meridionali e le due isole maggiori, facendo impennare vertiginosamente le temperature.

Sull’esatta entità del rialzo termico dovremo aggiornarci costantemente in quanto da un giorno all’altro tali proiezioni stanno subendo delle modifiche costanti. Purtroppo, questo va detto, uno dei modelli più affidabili in assoluto (ovvero quello europeo) nelle ultime ore ha intensificato notevolmente la portata del caldo soprattutto in Sardegna.

Ma quali temperature raggiungeremo? Come detto in questo momento fare una previsione è realmente complicato, tuttavia se quelle proiezioni dovessero realizzarsi non facciamo fatica a pensare che in qualche caso la colonnina di mercurio possa raggiungere (ovviamente nei valori massimi) picchi di 45 °C. Grado più grado meno.

Stiamo parlando di qualcosa di realmente assurdo, peraltro non ci si dovrebbe stupire se si tengono in considerazione i recentissimi record di caldo che sono stati sgretolati ad esempio in Marocco. Questo a riprova della portata dell’anticiclone africano, una struttura che quest’anno sembra avere tutti i crismi per portarci ondate di calore memorabili.

Fortunatamente siamo riusciti a scongiurare il peggio nel mese di giugno, nonostante per qualche giorno abbia comunque fatto tantissimo caldo, ora però che stiamo procedendo spediti verso il cuore della stagione estiva dobbiamo metterci l’anima in pace: luglio e agosto, come scriviamo da tempo, potrebbero essere due mesi di caldo record. Ovviamente non senza delle interruzioni…