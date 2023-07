Per il momento possiamo tirare un sospiro di sollievo, per il momento possiamo tirare un po’ il fiato perché le condizioni meteo climatiche stanno finalmente registrando un brusco cambiamento.

Il fresco incipiente sta per espandersi in tutta Italia, un fresco di matrice Nord atlantica che aiuterà le temperature ad orientarsi per qualche giorno sulle medie stagionali. Considerando il caldo allucinante di luglio parlare di normalità termica fa un certo effetto, un effetto che non sperimentavamo da un po’ di tempo.

Tutti però ci state chiedendo se il caldo tornerà e se si quando… Diciamo subito che già nel corso del weekend avremo un nuovo rialzo delle temperature, rialzo che potremmo definire anche consistente e che localmente potrebbe portarci massime superiori a 35 °C. Bene, se non avessimo affrontato ciò che sappiamo avremmo sicuramente parlato di un’ondata di caldo importante anche in virtù del fatto che a 1500 m di quota avremo comunque l’isoterma 20 °C abbastanza diffusa.

Quanto però avvenuto nelle ultime settimane ha sicuramente alterato la percezione di determinate ondate di caldo, il che se ci pensate è decisamente preoccupante.

Tornando però al succo del discorso fino al 5-6 agosto, questo ci dicono gli autorevoli modelli di previsione, l’anticiclone africano dovrebbe starsene buono. Attenzione, perché non sarà molto distante dalle nostre regioni però non sembra avere la propulsione giusta per piazzarsi nuovamente nel cuore del Mediterraneo.

Ma nel seguito ci sono delle novità, infatti, un nuovo anticiclone potrebbe espandersi vigoroso nel Mediterraneo occidentale e l’Italia, e riportarci il forno africano.

Pertanto, da parte nostra siamo dell’idea che nel corso della prima metà di agosto qualche altro picco di caldo sahariano possa venire a farci visita per poi lasciar posto ad un graduale decadimento dell’estate nella seconda metà del mese.