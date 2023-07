Lo shock termico delle prossime quarantott’ore sarà pazzesco, infatti le condizioni meteo climatiche registreranno un vero e proprio sconvolgimento in seguito all’arrivo dell’aria fresca nord atlantica.

Ricordiamoci che le temperature registrate nel corso degli ultimi giorni sono state realmente fuori scala, sono state temperature folli e da record in varie zone d’Italia. Giusto per darvi un’idea della portata del caldo sappiate che nelle località più colpite dall’alito sahariano le anomalie termiche positive hanno addirittura superato i 15 °C.

Tenendo conto che avremo un crollo di altrettanti gradi non possiamo non parlare di shock termico. Quanto durerà? Beh, non troppo, infatti già nel fine settimana (il 1 agosto) le temperature torneranno a salire abbastanza velocemente a causa o per merito dell’alta pressione.

Tranquilli, stavolta non si tratterà della bolla rovente sahariana, stavolta si tratterà di una struttura anticiclonica più clemente e quindi nonostante le temperature sono destinate a riportarsi localmente al di sopra delle medie stagionali scordiamoci i picchi di caldo atroce che hanno caratterizzato gran parte del mese di luglio.

Attenzione però anche a un altro elemento, ovvero la prima decade di agosto potrebbe essere caratterizzata da un saliscendi termico importante. Infatti dopo il ritorno del caldo potremmo registrare una nuova intrusione di aria fresca oceanica con conseguente abbassamento delle temperature ma anche con possibile peggioramento del tempo.

Infatti potrebbe trattarsi di una vera e propria saccatura destinata transitare rapidamente sulle nostre regioni ma anche ad innescare forte instabilità atmosferica. Quindi potrebbero scatenarsi temporali piuttosto violenti in varie parti d’Italia. Ipotesi comunque che andrà confermata e che eventualmente andremo a trattare dettagliatamente nel momento in cui dovessero trovare riscontro.