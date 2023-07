Chi segue assiduamente le nostre rubriche saprà che le proiezioni meteo climatiche per agosto sono ormai ben delineate. Ciò non significa che in corso d’opera non possano esserci delle variazioni al tema, d’altronde poter prevedere il quadro meteorologico per un intero mese non è possibile.

Diciamo che si possono ipotizzare delle tendenze, poi queste tendenze andranno ovviamente sviluppate pian piano cercando di cogliere quegli elementi atmosferici capaci di suffragare o smentire determinate tesi.

L’idea che agosto possa essere un mese decisamente più ricco di variabilità rispetto a luglio resta, idea che dovrebbe essere confermata già nel corso della prima decade mensile. Infatti dopo il rialzo delle temperature che stiamo per registrare avremo molto probabilmente una nuova consistente rinfrescata.

Ciò che però è molto più interessante proporvi è il possibile peggioramento che si potrebbe verificare verso il 10 agosto. Al momento tale scenario viene presa in considerazione da quei modelli di previsione capace di spingersi più in là nel tempo, giocoforza dovremo andarci cauti ed eventualmente rivalutare il tutto nei prossimi giorni.

Fatto sta che il cambiamento di circolazione che si sta realizzando in Europa potrebbe effettivamente consegnarci un agosto ricco di diversi colpi di scena. Se già nella prima parte della variabilità atmosferica potrebbe essere una prerogativa essenziale nella seconda metà del mese crediamo che l’estate possa manifestare i primi segnali di stanchezza.

Sì, proprio così, quest’anno molto probabilmente la stagione estiva andrà in crisi prima di quanto si pensi. Per carità, non possiamo escludere che anche nel corso delle prossime settimane possano manifestarsi picchi di calore eccezionali, anzi per certi versi siamo altrettanto convinti che almeno una violenta ondata di caldo africana ci sarà.

Però non durerà sicuramente tutto il mese, però non avrà molto probabilmente la forza di resistere agli assalti provenienti dal nord Atlantico, assalti che potrebbero farsi molto più pungenti da Ferragosto in poi.