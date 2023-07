Un vero e proprio ribaltone del quadro meteo climatico. Lo possiamo definire tale perché rispetto a un luglio storico sotto molti punti di vista agosto partirà con un altro piglio, forse il piglio giusto…

La rinfrescata che sta per investire nostre regioni, infatti, avrà evidenti ripercussioni termiche anche nel corso della prima decade di agosto. Ripercussioni legate principalmente al cambio di circolazione che si sta per manifestare sul continente europeo, laddove le correnti atlantiche sembrerebbero in grado di avanzare con più decisione in direzione est-sud-est.

Così facendo potrebbero impegnare anche l’Italia in diverse occasioni, in tal modo si registrerà ebbe un saliscendi delle temperature importante e questo potrebbe esporci però a locale instabilità atmosferica piuttosto violenta.

Diciamo che la prima decade di agosto dovrebbe letteralmente cambiare tutto il quadro meteorologico, la cosa più importante da evidenziare è che molto probabilmente non avremo ondate di caldo allucinanti. Caldo che si, ci sarà, magari anche con punte superiori a 35 °C ma non certo con picchi oltre 45 °C.

Ricordiamoci che certi valori di temperatura sono fuori da ogni logica, certi valori di temperatura sono veramente allucinanti e speriamo magari anche irripetibili. Sappiamo fin troppo bene però che il riscaldamento globale sta rappresentando un serissimo problema, un problema che prima o poi dovremo affrontare con il piglio giusto così come la partenza del mese di agosto.

Vedremo, nei prossimi giorni cercheremo di saperne di più riguardo alle proiezioni meteo climatiche mensili, però possiamo già dirvi che sembrano emergere delle interessantissime novità orientate verso canoni di normalità stagionale. Normalità che comunque, non dimentichiamolo, negli ultimi decenni ha cambiato registro.