Nel corso degli ultimi decenni abbiamo spesso e volentieri osservato condizioni meteo climatiche alle quali non eravamo certo abituati. Quella che un tempo era la “normalità” mediterranea è stata letteralmente cancellata o comunque profondamente modificata.

Chiaro, dipende dai punti di vista, c’è chi continua a sostenere che siamo di fronte alla naturale ciclicità climatica mentre dall’altro lato c’è chi sostiene che stiamo affrontando gli effetti del riscaldamento globale e quindi i conseguenti cambiamenti climatici. Sì, sono due tesi contrapposte ma che hanno comunque un fondo di verità entrambe.

Di fatto il Mediterraneo (visto che a noi interessa ciò che accade in Italia) sta subendo forti cambiamenti sia a livello meteorologico sia a livello climatico.

L’estremizzazione meteo è un dato di fatto, inconfutabile e incontrastabile. Il caldo sempre più forte delle stagioni estive non fa altro che portare in dote tantissima energia termica che poi alla prima perturbazione utile viene spesa violentemente sotto forma di fenomeni atmosferici estremi.

Quello che sta accadendo in questo mese di luglio crediamo possa essere una sintesi di tutto quello che vi stiamo dicendo. Il caldo da una parte, i temporali dall’altra, caldo eccezionale, temporali eccezionali. Tutto finito? Ahi noi temiamo di no, infatti attenzione perché le temperature che sta raggiungendo il Mediterraneo portano a prevedere rischi consistenti per la prossima stagione autunnale.

È facile ipotizzare una ulteriore estremizzazione meteo stagionale, estremizzazione che nel corso dell’autunno potrebbe portarci precipitazioni particolarmente violente oltreché abbondanti.

Insomma, ci sono tutti presupposti per poter affermare che il peggio dell’estremizzazione meteo molto probabilmente non è ancora arrivato. Indi per cui bisognerà per forza di cose tenere la guardia alta.