Le previsioni meteo per la settimana non sono incoraggianti. Un’ondata di calore africano sta colpendo l’Italia con una forza, portando con sé temperature da record in molte città italiane.

Previsioni Meteo: Temperature Record in Arrivo

Un’Intensa Ondata di Calore Africano

L’ondata di calore africano intensificherà la sua presenza, superando in forza e intensità le condizioni meteo degli ultimi giorni. Questo fenomeno climatico eccezionale vedrà i termometri salire vertiginosamente, superando i 40°C e in alcuni casi locali, avvicinandosi pericolosamente ai 50°C. Sono attesi picchi di 48 gradi in Sardegna, dove per trovare temperature analoghe, si deve andare al luglio 1983.

Le Mappe di Previsione Confermano le Preoccupazioni

Uno sguardo alle mappe di previsione meteo conferma le preoccupazioni. Le tonalità del rosso, indicanti le temperature più alte, saranno predominanti. La bolla di calore sahariana si posizionerà tra i settori meridionali della Penisola Iberica e le nostre regioni centro-meridionali.

I picchi estremi di temperatura nei capoluoghi di provincia

Foggia 46°C

Olbia, Sanluri, Cosenza 45°C

Villacidro, Carbonia, Iglesias, Catania 44°C

Chieti, Benevento, Nuoro 43°C

Andria, Ascoli Piceno, Pescara, Barletta, Oristano, Tortolì, Caltanissetta 42°C

Frosinone, Lecce, Trani, Matera, Ragusa, Roma, Agrigento, Catanzaro, Crotone, Taranto, Latina, Teramo, Palermo, Reggio di Calabria, Sassari, Avellino, Tempio Pausania 41°C

Cagliari, Terni, Bari, Viterbo, Forlì, Brindisi, Firenze, Lanusei 40°C

L’Aquila, Siracusa, Caserta, Messina, Vibo Valentia, Enna, Potenza, Isernia, Prato, Modena, Grosseto, Parma, Reggio nell’Emilia, Salerno 39°C

Bologna, Campobasso, Arezzo, Cesena, Macerata, Rieti, Perugia, Ferrara, Pistoia 38°C

Siena, Padova, Rovigo, Ravenna, Alessandria, Cuneo, Urbino, Vicenza, Pavia, Trieste 37°C

Cremona, Mantova, Piacenza, Ancona, Asti, Lucca, Napoli, Torino, Pordenone, Rimini, Verona 36°C

Lodi, Treviso, Gorizia, Fermo, Milano, Trapani, Trento, Brescia, Pisa, Vercelli 35°C

Pesaro, Monza, Udine, Lecco, Verbania, Bolzano, Como, Novara, Bergamo 34°C

La Spezia, Carrara, Venezia 33°C

Livorno, Massa, Varese, Aosta, Imperia 32°C

Biella, Sondrio, Genova, Savona 31°C

Belluno 30°C

La Durata dell’Ondata di Calore

Un Periodo di Caldo Prolungato

Sfortunatamente, gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali indicano che la durata di questa fase rovente si estenderà per tutta la prossima settimana. Le temperature eccezionalmente alte caratterizzeranno questo periodo, con le sole regioni del Nord Italia che potranno godere di un po’ di refrigerio grazie alla circolazione atlantica che riuscirà a contenere l’irruenza dell’anticiclone africano.

Quando Ci Libereremo di Questo Caldo?

La domanda che tutti si pongono è: quando ci libereremo di tutto questo caldo? Gli ultimi aggiornamenti indicano che per poter apprezzare una rinfrescata degna di questo nome su tutte le regioni, dovremo attendere gli ultimi giorni del mese. A quel punto, le temperature potrebbero effettivamente diminuire, riportandosi in direzione delle medie del periodo. Tuttavia, si prevedono contrasti termici veramente imponenti.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’ondata di calore africano senza precedenti in arrivo, con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 50°C in alcune aree. Questo periodo di caldo intenso dovrebbe durare per tutta la prossima settimana, con un possibile rinfresco solo verso la fine del mese.