Meteo con diffuse notti tropicali. Che cosa intendiamo con questo termine? Le notti tropicali stanno prendendo piede in molte città italiane, e il meteo non concede tregua. Ma cosa significa esattamente? Vi invitiamo a leggere attentamente il nostro articolo, che fornirà riferimenti importanti sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.

Cos’è una Notte Tropicale

Prima di tutto, definiamo che cosa è una notte tropicale. In termini meteorologici, si parla di notte tropicale quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi Celsius, nemmeno nel cuore della notte, e le temperature del primo mattino sono già molto elevate.

Nei casi più estremi, le temperature minime possono raggiungere i 28 o 29 gradi Celsius, soprattutto durante le ondate di caldo più intense e nelle aree densamente urbanizzate. L’isola di calore urbana, infatti, amplifica notevolmente questo fenomeno meteo.

Tuttavia, nessuna zona è esente. Quando si verificano potenti anticicloni con un nucleo caldo, le notti brevi non riescono a dissipare il calore accumulato durante il giorno. Di conseguenza, le temperature rimangono elevate anche di notte, raggiungendo in alcuni casi i 33 gradi Celsius a mezzanotte, come può succedere in Pianura Padana.

Durata delle Notti Tropicali

Le notti tropicali sono previste per durare diversi giorni. A partire da Sabato 8 Luglio, un’ondata di calore proveniente dal sud avvolgerà l’intero Stivale, anche se il nucleo caldo dovrebbe rimanere a Sud della Sardegna.

Questi anticicloni sono così potenti e persistenti che l’effetto del caldo dovrebbe durare diversi giorni, anche nell’estremo Nord dell’Italia. Quando finirà tutto questo? La risposta è: non prima di una settimana.

Questi fenomeni meteorologici così ampi e persistenti sono difficili da eliminare. Ovviamente, nulla ci impedisce di pensare che le previsioni meteo possano essere aggiornate e modificare questa tendenza. Tuttavia, per esperienza sappiamo che quando si instaura un anticiclone di queste dimensioni, la sua durata è di almeno 7 o 10 giorni.

In conclusione, il meteo delle prossime settimane sarà caratterizzato da diffuse notti tropicali in Italia. Invitiamo tutti a prepararsi per le alte temperature e a mantenere l’attenzione sui prossimi aggiornamenti delle previsioni meteo.