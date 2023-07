La compagnia aerea Wizz Air ha ricevuto per il terzo anno di fila il riconoscimento come compagnia aerea “low-cost” più sostenibile ai World Finance Sustainability Awards 2023.

Impegno di Wizz Air per la sostenibilità

World Finance ha lodato l’impegno di Wizz Air nel campo della sostenibilità, in particolare per il suo obiettivo di ridurre l’intensità delle emissioni di CO2 del 25% entro la fine del decennio. Questo impegno si riflette in una serie di iniziative, tra cui l’investimento in tecnologie all’avanguardia, il rinnovamento della flotta di aeromobili e l’adozione di misure per migliorare l’efficienza del carburante.

Investimenti in tecnologia e rinnovamento della flotta

Wizz Air ha dimostrato un impegno costante nell’investire in tecnologie innovative e nel rinnovare la sua flotta di aeromobili. Questo impegno si traduce in un minor impatto ambientale e in una maggiore efficienza operativa.

Efficienza del carburante e partnership per il carburante per aviazione sostenibile

La compagnia aerea ha inoltre intrapreso iniziative per migliorare l’efficienza del carburante e ha stretto partnership per il carburante per aviazione sostenibile (Saf). Queste iniziative includono investimenti in ricerca e sviluppo e l’esplorazione di aeromobili alimentati a idrogeno in collaborazione con Airbus.

I World Finance Sustainability Awards

I World Finance Sustainability Awards, giunti alla loro quinta edizione, sono un riconoscimento per le aziende che pongono la sostenibilità al centro delle loro operazioni. Le categorie del premio coprono trenta segmenti industriali, dalla sanità e la valuta digitale all’aviazione.

Un riconoscimento per le aziende sostenibili

Questi premi celebrano le aziende che hanno fatto della sostenibilità una priorità nelle loro operazioni, riconoscendo i loro sforzi e incentivando altre aziende a seguire il loro esempio.

Una varietà di settori industriali

Le categorie del premio coprono una vasta gamma di settori industriali, dimostrando che la sostenibilità è un obiettivo raggiungibile per qualsiasi tipo di attività, dalla sanità alla valuta digitale, passando per l’aviazione.

In conclusione, Wizz Air ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento come compagnia aerea low-cost più sostenibile ai World Finance Sustainability Awards 2023, grazie al suo impegno nella riduzione delle emissioni, nell’investimento in tecnologie innovative e nel rinnovamento della flotta di aeromobili.