Dal suo inizio alle 16:40 UTC di lunedì 10 luglio 2023, l’eruzione vicino alla montagna Litli-Hrútur nella penisola di Reykjanes ha registrato un notevole calo di intensità, con fontane di lava meno numerose e più piccole rispetto alle fasi iniziali. Questo è probabilmente dovuto a una diminuzione del rilascio di magma, gas e lava, che ora sono concentrati su meno condotti. Nonostante questa apparente calma, l’Ufficio Meteorologico Islandese (IMO) sconsiglia vivamente di avvicinarsi al sito dell’eruzione. L’area presenta diversi rischi, tra cui la potenziale presenza di concentrazioni di gas pericolose e persino letali nelle zone più basse, e l’apertura improvvisa di nuove fessure eruttive vicino ai condotti esistenti, tra gli altri pericoli.

Dettagli dell’eruzione

Caratteristiche dell’eruzione

Attualmente si sta verificando un’eruzione di fessura produttrice di lava vicino alla montagna Litli-Hrútur nella penisola di Reykjanes. Fortunatamente, l’eruzione sta avvenendo in un’area disabitata, senza rappresentare una minaccia immediata per le infrastrutture. A differenza di molte eruzioni vulcaniche, questa non sta producendo cenere vulcanica. Tuttavia, vicino al sito dell’eruzione, i principali pericoli sono la lava incandescente e fluente e l’emissione di gas vulcanici. Le misurazioni iniziali dei gas sul sito dell’eruzione indicano livelli simili a quelli registrati durante l’eruzione del 2022. Inoltre, la lava fluente ha il potenziale di innescare incendi localizzati di erba, che potrebbero ulteriormente deteriorare la qualità dell’aria nelle vicinanze del sito dell’eruzione.

Movimenti del magma

I dati più recenti indicano che il magma si sta muovendo sotto la montagna Keilir, causando cambiamenti nel paesaggio tra Litli-Hrútur e Keilir. Se dovessero formarsi nuovi condotti eruttivi, è molto probabile che apparirebbero a Litli-Hrútur, ha detto l’IMO.

Attività sismica

Ora ci sono meno e più piccole fontane di lava rispetto a quando l’eruzione è iniziata. L’attività sismica, o vibrazioni del terreno, causata dall’eruzione ha raggiunto il suo punto più alto tra le 21:00 UTC e la mezzanotte di martedì 11 luglio, ed è stata in costante diminuzione dalla mezzanotte alle 11:00 UTC. Questo è probabilmente dovuto a una diminuzione del rilascio di magma, gas e lava, che ora sono concentrati su meno condotti.

Immagini satellitari

Nuove immagini di ICEYE, che coprono il periodo dal 9 al 10 luglio 2023, mostrano che i cambiamenti nel paesaggio causati dal movimento del magma tra Fagradalsfjall e Keilir si sono estesi di circa 1 km più a nord-est (rispetto a sabato 8 luglio), raggiungendo sotto la montagna Keilir. Le immagini mostrano anche un restringimento delle faglie attorno al canale del magma vicino alla fessura eruttiva che si è formata alla base orientale della montagna Litli-Hrútur e a nord-est di essa, tra Litli-Hrútur e Keilir. Questa è la stessa posizione del movimento del magma, come suggerito dai modelli precedenti.