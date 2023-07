Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha recentemente rilasciato una visualizzazione 3D che mostra circa 5.000 galassie, tra cui la Galassia di Maisie, una delle prime galassie formate 390 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa scoperta dimostra le avanzate capacità di imaging di Webb, consentendo agli scienziati di esplorare parti dell’universo precedentemente invisibili e di formulare nuove domande sulla formazione stellare in queste prime galassie.

Webb rivela migliaia di galassie

Visualizzazione scientifica dei dati del sondaggio CEERS

L’Ufficio di Divulgazione Pubblica dell’Istituto di Scienza del Telescopio Spaziale ha rilasciato una nuova visualizzazione scientifica dei dati del sondaggio CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science). Il video illustra l’esplorazione di Webb della regione nota come Extended Groth Strip, rivelando molte galassie mai viste prima. Mostra una ricchezza di galassie in tutto l’universo e si conclude sulla Galassia di Maisie, che risiede a 13,4 miliardi di anni luce dalla Terra.

La nuova visualizzazione 3D evidenzia 5.000 galassie rivelate dal telescopio spaziale Webb

Il video, una visualizzazione scientifica delle galassie catturate come parte del sondaggio CEERS, mette in mostra una grande impresa della NASA e del Telescopio Spaziale James Webb. Vola attraverso migliaia di galassie, iniziando da quelle vicine e finendo con galassie meno sviluppate nell’universo molto lontano, inclusa una mai vista prima di Webb.

La Galassia di Maisie e l’importanza delle scoperte di Webb

La Galassia di Maisie: un obiettivo di grande interesse per gli astronomi

La galassia più lontana della visualizzazione, nota come Galassia di Maisie, è un obiettivo di grande interesse per gli astronomi. Si è formata circa 390 milioni di anni dopo il Big Bang, ovvero circa 13,4 miliardi di anni fa. Non è solo una delle prime galassie luminose ed estremamente distanti trovate da Webb, ma è anche un esempio di galassia primordiale che solo Webb poteva vedere. Questo perché gli strumenti di Webb possono catturare la luce di queste prime galassie, che è stata spostata alle lunghezze d’onda dell’infrarosso dall’espansione dell’universo.

Le scoperte di Webb aprono nuove possibilità di studio

Le scoperte di Webb hanno superato le aspettative degli scienziati. Il semplice numero di galassie che stiamo trovando nell’universo primordiale è all’estremità superiore di tutte le previsioni. La capacità dell’osservatorio di condurre sondaggi come questi fornisce agli astronomi una dimostrazione degli strumenti di Webb a cui fare riferimento per osservazioni future.

Con queste osservazioni, il prossimo obiettivo per i ricercatori è conoscere la formazione delle stelle in queste prime galassie. Questi dati hanno fornito le informazioni per porre queste domande. Ora, abbiamo bisogno di più dati per ottenere quelle risposte.

Conclusione

In conclusione, le recenti scoperte del telescopio spaziale James Webb della NASA hanno rivelato una visualizzazione 3D di circa 5.000 galassie, aprendo nuove possibilità di studio per gli astronomi. Tra queste galassie, la Galassia di Maisie, formata 390 milioni di anni dopo il Big Bang, rappresenta un obiettivo di grande interesse per la comunità scientifica. Queste scoperte dimostrano le avanzate capacità di imaging di Webb e la sua importanza per l’esplorazione dell’universo.