La storia della Mezquita di Cordoba

La Mezquita di Cordoba, situata nel cuore dell’Andalusia, vicino al ponte romano che attraversa il fiume Guadalquivir, è uno dei più importanti edifici religiosi d’Europa. Questo luogo di culto, di grande rilevanza per l’Islam nel Vecchio Continente, è un simbolo della città spagnola.

Le prime tracce della Mezquita risalgono al 786 d.C., quando Abd al-Rahman, emiro della città all’epoca sotto il dominio arabo, decise di erigere un nuovo luogo di culto sulle rovine di un’antica basilica visigota. Con l’espansione della città e l’aumento della popolazione, furono necessarie diverse modifiche alla moschea. Questi ampliamenti, realizzati tra il IX e l’XI secolo, hanno trasformato radicalmente la struttura originale della Mezquita, creando una fusione di stili architettonici unica al mondo.

Nel 1236, con la riconquista cristiana di Cordoba, la moschea fu convertita in una cattedrale dedicata al culto di Cristo. All’interno furono costruite cappelle e altri elementi tipici delle chiese cristiane. Nel XVI secolo, il re Carlo V ordinò ulteriori ampliamenti della Mezquita, aggiungendo un’altra cattedrale con una navata a croce latina “incastonata” all’interno della vecchia struttura. Durante questo periodo, fu eretta una grande cupola in stile rinascimentale e furono costruite le braccia della crociera. Fu inoltre realizzato un suggestivo altare in marmo rosso e gli stalli barocchi di legno intagliato.

La fusione di stili architettonici

L’unicità della Mezquita di Cordoba risiede nella sovrapposizione di diversi stili architettonici: omayyade, plateresco, rinascimentale e barocco. Al termine della sua “evoluzione”, la Mezquita copre una superficie di 23.400 m2, con ben 1.300 colonne di varie epoche e 365 archi a ferro di cavallo. L’edificio è l’unica moschea al mondo ad avere una cattedrale al suo interno.

Le parti più affascinanti della Mezquita

La sala della preghiera

La sala della preghiera, o “bosco di colonne”, è la parte più affascinante della Mezquita di Cordoba. Questo haram è composto da diverse navate formate da colonne e archi a ferro di cavallo bicolori. La sala della preghiera si divide in cinque parti, ognuna caratterizzata da uno stile e materiali di costruzione diversi. Al suo interno si trova il mihrab, il luogo in cui l’imam dirige la preghiera, caratterizzato da una forma a ferro di cavallo e suggestive iscrizioni del Corano.

La Torre del Campanile

La Torre del Campanile, alta 54 metri, è l’edificio più alto della città andalusa. Fu costruita sui resti del vecchio minareto della moschea, eretto nel X secolo da Abd al-Rahman III per sostituire uno più piccolo del periodo precedente. Dopo la riconquista cristiana, il minareto islamico fu decorato con elementi barocchi e divenne un vero e proprio campanile.

Il Patio de los Naranjos

Il Patio de los Naranjos, il cortile della moschea, era il vero centro culturale della città andalusa durante l’epoca islamica. È diviso in tre parti, ognuna decorata con una fontana. Il nome deriva dagli alberi di arancio che popolano e profumano il patio, insieme ad altre piante come ulivi, cipressi e palme.