Il paradiso tropicale di Bali, a partire dal 2024, ha deciso di introdurre una tassa d’ingresso per tutti i viaggiatori internazionali che decideranno di visitare l’isola. Questa misura è stata adottata con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura dell’isola, proteggere l’ambiente e preservare la ricca cultura indonesiana.

Dettagli sulla nuova tassa d’ingresso

La nuova tassa d’ingresso, che sarà applicata a partire dal 2024, sarà di circa 10 dollari, equivalenti a 150 mila rupie indonesiane. Questa tassa sarà applicata a ogni turista internazionale che arriverà sull’isola, indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa d’ingresso dovrà essere effettuato elettronicamente, una sola volta, al momento dell’arrivo sull’isola. Questa misura è stata adottata per semplificare il processo di pagamento e per evitare possibili inconvenienti legati al cambio di valuta.

Esclusione per i viaggiatori indonesiani

È importante sottolineare che la nuova tassa d’ingresso non sarà applicata ai viaggiatori indonesiani. Questa decisione è stata presa per promuovere il turismo interno e per non gravare eccessivamente sulla popolazione locale.

Finalità della tassa d’ingresso

La tassa d’ingresso sarà utilizzata per finanziare una serie di progetti volti a migliorare l’infrastruttura dell’isola, a proteggere l’ambiente e a preservare la cultura indonesiana.

Miglioramento dell’infrastruttura

Una parte dei fondi raccolti attraverso la tassa d’ingresso sarà destinata al miglioramento dell’infrastruttura dell’isola. Questo includerà la manutenzione e l’ampliamento delle strade, l’aggiornamento dei servizi pubblici e l’implementazione di nuove tecnologie per migliorare l’efficienza dei servizi.

Protezione dell’ambiente e preservazione della cultura

Un’altra parte dei fondi sarà utilizzata per proteggere l’ambiente dell’isola, che è stato messo a dura prova dal turismo di massa. Questo includerà progetti di conservazione della flora e della fauna locale, di pulizia delle spiagge e di educazione ambientale. Inoltre, una parte dei fondi sarà destinata alla preservazione della cultura indonesiana, attraverso il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dell’isola.

Conclusione

In sintesi, a partire dal 2024, Bali introdurrà una tassa d’ingresso di circa 10 dollari per tutti i viaggiatori internazionali. Questa tassa sarà utilizzata per finanziare una serie di progetti volti a migliorare l’infrastruttura dell’isola, a proteggere l’ambiente e a preservare la cultura indonesiana. I viaggiatori indonesiani saranno esclusi dal pagamento di questa tassa.